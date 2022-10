Frase do dia

“Aquilo não é fake news ou maldade nossa, aquilo somos nós informando o povo sobre como é nosso adversário. O que está acontecendo é que não estamos inventando. Aquilo não é campanha do Lula falando, é ele falando” (Lula, ex-presidente, explicando porque sua campanha usou uma entrevista que Jair Bolsonaro deu ao The New York Times – e que estava hospedada e escancarada na página do próprio presidente da República – em que ele fala que comeria carne humana. É que Bolsonaro tem reclamado do uso de um vídeo que ele mesmo divulgou sobre comer carne de um índio morto)