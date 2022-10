Frase do dia

Atualizado em 6 out 2022, 07h45 - Publicado em 6 out 2022, 07h40

“Depositarei em Luiz Inácio Lula da Silva o meu voto porque reconheço seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente” (Simone Tebet, senadora e terceira colocada das eleições presidenciais, dando ao petista o mais importante apoio do segundo turno. Emocionada e lembrando seu pai Ramez Tebet, a política explicou porque não anulará o voto e o que, de fato, está em jogo no Brasil: “Não cabe a omissão da neutralidade. A arma ocupou o lugar do livro. A mentira feriu a verdade. O ouvido conciliador deu lugar à voz esbravejada. O conceito de humanidade foi substituído pelo de desamor”.