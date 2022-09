“Quero dizer ao candidato Jair Bolsonaro: não cutuque onça com a sua vara curta” (Soraya Thronicke, candidata à presidência pelo União Brasil, no debate de VEJA. A ex-bolsonarista atingiu o mandatário em seu ponto fraco, a insegurança com a virilidade, gerando o novo apelido do presidente nos bastidores do evento: “bananinha 2”. O “bananinha 1” já tem dono, o seu filho Eduardo Bolsonaro)