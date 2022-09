Frase do dia

“No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país” (Jair Bolsonaro, presidente da República, mentindo em discurso na Assembleia-Geral da ONU. O seu governo é alvo de acusações de corrupção no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde e no Ministério do Meio Ambiente. A declaração ainda ocorre no mesmo dia em que tornou-se público um relatório que aponta movimentações atípicas de mais de R$ 9 milhões de Ana Cristina Valle, ex-mulher do mandatário, entre 2019 e 2022)