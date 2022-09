Frase do dia

“Normalmente um fascista que não tem partido político, que nunca organizou um partido político, que não gosta do povo, diz o seguinte: ‘O meu partido é o Brasil’. E eu queria dizer para ele que o Brasil não é partido, o Brasil é o nosso país. E que essa bandeira do Brasil aqui não é bandeira de um partido, essa bandeira aqui é a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam este país” (Lula, ex-presidente, em Florianópolis. O líder das pesquisas completou dizendo que Bolsonaro “utiliza a bandeira [brasileira] porque não tem o orgulho de ter criado uma legenda, apontando para a bandeira do PT)