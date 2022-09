Frase do dia

“Dizem que a felicidade incomoda. A felicidade de um preto brasileiro, vitorioso na Europa… incomoda muito mais” (Vinicius Junior, jogador do Real Madrid, após ser vítima de injúrias de um agente de futebol espanhol, que fez ofensas racistas e xenófobas na frente do atleta, dizendo que se o jogador queria sambar que fosse no Brasil. Depois, continuou dizendo que ele precisava “deixar de fazer macaquice”. Vinicius Junior comemora seus gols sambando e mostrando toda beleza dos negros brasileiros)