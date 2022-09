Frase do dia

“Esse é o momento de mobilizar a sociedade para derrotar Bolsonaro. Temos que nos dirigir aos cidadãos donos de seu voto. Nesse momento difícil da história do Brasil a gente percebe o que Hannah Arendt chama de banalização do mal contaminando e degradando o tecido social brasileiro. Os homens e mulheres que defendem a democracia têm que se juntar para preservá-la” (Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, em entrevista ao Estadão após dar apoio a Lula. Ao citar a banalização do mal, ela falava, por exemplo, do apoio declarado à tortura por Bolsonaro, ou do momento em que o presidente finge estar com falta de ar, imitando pessoas que morriam em consequência da Covid-19 durante a pior pandemia do último século)