Frase do dia

“Foi uma boa e necessária conversa onde pude apresentar propostas para um Brasil mais justo e sustentável” (Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, após apresentar ideias “para um Brasil mais sustentável” a Lula. O gesto para que a conversa acontecesse foi do ex-presidente, mas a candidata a deputado federal por São Paulo revelou toda sua altivez ao encontrar-se com o líder do PT, partido que, na campanha de 2014, fez mentirosas afirmações sobre seu passado e seu futuro político)