Frase do dia

“Considero que há dois momentos: desfile cívico em que se celebrou o 7 de Setembro. E depois os desdobramentos políticos. Minha preferência foi não participar porque não sabia se eles iriam se misturar. Não se pode aproveitar a comemoração cívica para política partidária” (Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, confirmando que não foi ao bicentenário da Independência pelo “receio de desvirtuamento da comemoração”, como a coluna mostrou. O inadequado comportamento do presidente levou ao afastamento dos chefes dos outros poderes. Nesta quinta, 8, Fux reclamou dos “ataques hostis” ao Supremo por “atos antidemocráticos”. Com ausência até de Arthur Lira, Bolsonaro respondeu não indo às comemorações do Congresso porque atenderia seus apoiadores no “cercadinho”, onde costuma ofender tudo e a todos desde 2019)