Frase do dia

“A Esplanada está fechada [para o trânsito de veículos] e só vai entrar caminhão se depender de minha ordem. Vão entrar pessoas, como estava definido. A Polícia Militar está lá e a ordem é não entrar ninguém” (Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, refletindo a absurda e inédita tensão do dia de hoje, o triste 7 de Setembro dos 200 anos da independência. Trata-se do governador local tendo que impor sua autoridade civil – ele é a maior no Distrito Federal – contra as Forças Armadas e o presidente Bolsonaro, que resolveram de última hora cadastrar 150 veículos antes proibidos por questões de segurança. É o reflexo do radicalismo político do atual momento, que é comandado pelo líder da extrema-direita)