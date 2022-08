Frase do dia

“Deixa eu te falar uma coisa, você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O equívoco da Lava Jato foi se enveredar por um caminho político delicado” (Lula, ex-presidente, em entrevista quase perfeita ao Jornal Nacional. O petista admitiu corrupção nos governos PT, mas fez uma importante crítica à operação. Também chamou o orçamento secreto de Bolsonaro de “escárnio” e lembrou que “poderia fazer decreto de 100 anos”, como na atual gestão. Por fim, disse que quer a “pacificar o país”: “De vez em quando, a gente precisa estar junto com os divergentes para vencer os antagônicos. E agora, nós precisamos vencer o antagonismo do fascismo, da ultradireita”)