Frase do dia

“Jamais estarei ao lado do PT e do Lula, você pode escrever na pedra. Em relação a Jair Bolsonaro, uma coisa eu posso dizer: nós temos o mesmo adversário” (Sergio Moro, ex-juiz da Lava Jato, nas redes sociais. Hoje candidato a senador pelo Paraná, ele denunciou interferência política do atual presidente na Polícia Federal – em um escândalo de gravidade sem precedentes contra um órgão de Estado – foi humilhado publicamente em diversos momentos pelo mandatário e seus familiares, acaba de ser chamado de incompetente no Jornal Nacional, mas ainda bate continência para o “capitão”, sinalizando voto no líder da extrema-direita em um eventual segundo turno)