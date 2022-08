Frase do dia

“O Brasil, meu irmão, tem 3% da população do mundo. E no Brasil morreram 11 de cada 100 pessoas que morreram no mundo na pandemia. Qual é a explicação? Foi o comportamento genocida [de Bolsonaro], que é uma palavra ruim, dura, mas foi o comportamento anti-ciência. Vacinamos [apenas] porque o governador de São Paulo transformou isso em sua principal ferramenta. Faço aqui uma homenagem a João Doria” (Ciro Gomes, candidato à presidência, em entrevista ao Jornal Nacional. O pedetista foi muito bem no programa, encontrando pela primeira vez um caminho para diferenciar Lula do atual presidente da República. Ainda chamou o ex-governador de São Paulo de “grande brasileiro” pela postura contra Covid-19)