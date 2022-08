Frase do dia

“Questão religiosa não entrará na minha pauta política. Não importa a religião, o que importa é que quero conversar com os homens e mulheres para discutir que tipo de país a gente quer construir. Não quero ficar disputando voto religioso porque não faz parte da minha cultura política estabelecer qualquer princípio de guerra santa na política” (Lula, ex-presidente, explicando que não vai jogar com as armas do seu principal adversário – Jair Bolsonaro -, que manipula a fé das pessoas)