Frase do dia

“Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracias do mundo. Mas somos a única, a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional” (Alexandre de Moraes, presidente do TSE, elogiando as urnas eletrônicas ao tomar posse na corte. O magistrado foi aplaudido de pé por todos os presentes, menos por Jair Bolsonaro – isso, a 47 dias das eleições)