Frase do dia

“Vejo todos os dias nos jornais esse negócio de que temos que procurar a terceira via. Na história da humanidade não existe terceira via. Deus e o diabo polarizam a vida toda. O que existe é a experiência de duas pessoas [Lula e Alckmin] que têm um passado altamente confortável de gestão pública e esse aventureiro, que eu não sei porque foi eleito. Não consigo compreender” (Lula, ex-presidente, em encontro organizado pela Fiesp. No evento, o petista não só minimizou candidaturas de centro, mas também acusou Jair Bolsonaro de querer uma carta feita por milicianos)