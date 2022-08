Frase do dia

“Com tanta coisa neste momento no mundo e no Brasil indo mal, há uma certa obsessão por mexer exatamente naquilo que funciona bem, que é o sistema eleitoral. Eu acho que há um pouco de desinformação, um pouco de ignorância e há um pouco de má-fé. Portanto cada um desempenhando o papel que deseja” (Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, em entrevista à GloboNews. O magistrado – pela segunda vez nos últimos dias – respondeu com muita educação as levianas acusações do presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas)