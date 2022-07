Frase do dia

”Não é normal as pessoas passarem fome, não é normal criança morrer de desnutrição, não é normal ter 900 milhões de seres humanos passando fome no mundo, e os ricos gastando bilhões e bilhões para voar para o espaço para procurar um lugar melhor do que a Terra. É preciso que – a gente que acredita no humanismo, que não quer ser algoritmo, queremos ser pessoas com paixão, respeito e sentimento – comece a falar as coisas que as pessoas não falam” (Lula, ex-presidente e líder das pesquisas, na convenção do PSB que confirmou a candidatura da chapa com Alckmin para a eleição. Após alguns erros em discursos, especialmente do petista, os dois encontraram o tom nas falas desta sexta, 29)