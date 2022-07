Frase do dia

“Tem uma nota de alguns empresários, alguns banqueiros, alguns artistas pró-democracia. Olha, quem é contra a democracia no Brasil? Em três anos e meio [houve] algum ato meu contrário à democracia?” (Jair Bolsonaro, presidente da República, mentindo sobre o que fez durante o mandato. Além de insuflar manifestações golpistas que defenderem o AI-5 – ato da ditadura que fechou o Congresso, censurou a imprensa e institucionalizou a tortura -, o mandatário ameaçou o STF, disse que não cumpriria decisões da corte, colocou em dúvida a lisura do sistema eleitoral e, no início do seu governo, protagonizou ataques ao parlamento. A insustentável declaração de Bolsonaro é uma resposta a um acertado manifesto da Fiesp contrário a ele)