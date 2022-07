Frase do dia

“Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo” (Jair Bolsonaro, presidente da República, ao lançar candidatura à reeleição em convenção do PL. O mandatário deu um tom de Dia D para a sua campanha nas festividades da Independência, que este ano completa 200 anos, insuflando seus apoiadores para a “comemoração”. Ou seja, com um viés partidário, como fez no ano passado ao atacar o Supremo, e sem unir todo o país em prol da importante data)