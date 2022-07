Frase do dia

“Esses recursos vão diretamente no bolso, na conta dos beneficiários. São 18 milhões de famílias e deixo claro: um pouco mais de dois terços, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então, o nosso olhar também para as mulheres pelo Brasil” (Jair Bolsonaro, presidente da República, transformando a promulgação da PEC Kamikaze em palanque nesta quinta, 14, durante discurso no Congresso. Com a impopularidade nas alturas, Bolsonaro acenou para mulheres, nordestinos, entre outros segmentos do eleitorado, em busca de melhorar seus números nas pesquisas. Antes, feriu o teto de gastos e alegou – somente agora – “estado de emergência” no país para contornar a legislação e aumentar benefícios antes das eleições)