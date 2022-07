Frase do dia

“E aqui tem palavra, você sabe disso. E por isso eu decidi apoiar agora a candidatura do Fernando Haddad para governador, ele reuniu essas condições e está à frente nas pesquisas. E é a hora de defender, antes de tudo, a democracia” (Márcio França, ex-governador de São Paulo, ao desistir de sua candidatura para apoiar o PT no maior colégio eleitoral do país. Ele usou o argumento da defesa da democracia e completou: “ou juntos mudamos o comando do país e tiramos o governo que está aí ou a fome vai entrar dentro da casa das pessoas”)