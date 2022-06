“O presidente me ligou […] Ele [Bolsonaro] acha que vão fazer busca e apreensão” (Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, em ligação gravada no dia 9 de junho. Preso nesta semana, o pastor é o principal alvo da operação da Polícia Federal que investiga corrupção e tráfico de influência no MEC. O Ministério Público apontou suspeita de vazamento de informação e interferência indevida do presidente da República. Por isso, o inquérito foi enviado ao Supremo)