Frase do dia

“Esse inglês, ele era mal visto na região. Porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, questão ambiental, então aquela região lá, que é uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais do que redobrada a atenção para consigo próprio” (Jair Bolsonaro, presidente da República, demonstrando nenhum sentimento humano, culpando a vítima – Dom Phillips – e ainda achando normal que bandidos atuem livremente na Amazônia, onde o inglês do The Guardian foi assassinado, ao lado do maior indigenista da História do Brasil, Bruno Pereira)