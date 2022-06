Frase do dia

“Para beneficiar as pessoas que têm carro, que não são a maioria, o presidente [Bolsonaro] vai jogar o peso da culpa em toda a sociedade. Porque quando ele diz que vai fazer compensação, vai fazer até dezembro. Depois quero saber quem vai arcar com falta de arrecadação dos municípios. Esses municípios vão ser empobrecidos” (Lula, ex-presidente da República, em entrevista à rádio Itatiaia. O petista explicava que, se ganhar a eleição, herdará um grande problema em decorrência do projeto que reduzirá o ICMS – a proposta do governo federal para tentar frear a alta no preço dos combustíveis. Na sua opinião, a perda de arrecadação de estados levará à diminuição de políticas públicas nas cidades brasileiras)