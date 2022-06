Frase do dia

“Qual isenção tem [Edson] Fachin para assumir as eleições? Qual isenção terá Alexandre de Moraes para 40 dias antes assumir aquele posto? O que eles querem? Uma ruptura? Por que atacam a democracia o tempo todo? (Jair Bolsonaro, presidente da República, após o julgamento no Supremo que manteve a cassação do mandato de um deputado bolsonarista. O presidente voltou a atacar os ministros que conduzirão as eleições no país, acusando-os de fazer o que ele, na verdade, faz: atacar a democracia)