Frase do dia

“Sabemos que TSE está tendo medidas arbitrárias contra Estado Democrático de Direito, ataca democracia, não querem transparência do sistema eleitoral. É uma coisa inacreditável a cassação do parlamentar [Fernando Francischini]” (Jair Bolsonaro, presidente da República, comemorando a decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo, que suspendeu a cassação do parlamentar bolsonarista que mais disseminou notícias falsas sobre as eleições de 2018. A decisão vai contra o combate às fakenews no Brasil e pode colocar o país em nova crise institucional, já que o colegiado do TSE havia cassado o mandato de Francischini e agora vê sua decisão derrubada monocraticamente por um magistrado do Supremo)