Frase do dia

“As pessoas me perguntam: como é que vai ser o Lula? Será o Lula do primeiro mandato, o Lula do segundo mandato ou o Lula do governo Dilma? Essa é uma excelente questão, que deve ser perguntada a ele. Mas espero que seja o Lula do primeiro mandato” (Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, em entrevista ao programa Amarelas On Air, de VEJA. Executivo da área financeira e político filiado ao União Brasil, ele desejou que o petista, caso vença as eleições, siga o manual do seu primeiro governo, quando prezou pela manutenção da estabilidade econômica, levando o país à melhor média do crescimento do PIB em duas décadas, e pela criação do Bolsa Família, que reduziu drasticamente a pobreza em todas as regiões brasileiras)