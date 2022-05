Frase do dia

“Nós ficamos um pouco preocupados [com a possibilidade de golpe]. Há essa consciência no Senado de que não custa nada colocarmos as barbas de molho. Bolsonaro questiona a segurança das urnas eletrônicas, mas nós temos as eleições mais seguras do mundo” (Marcelo Castro, senador responsável pelo orçamento federal de 2023, em entrevista à Folha. O parlamentar do MDB piauiense afirmou que o presidente da República tenta, ao pregar que haverá fraude nas eleições, imitar Donald Trump e suas práticas antidemocráticas. Castro ainda vê “desvio de finalidade” no indulto presidencial para o deputado Daniel Silveira: “Bolsonaro queria confrontar o Supremo”)