Frase do dia

“Acho que o presidente está usando as armas que a Justiça lhe dá. Uma vez que você considera que um magistrado está agindo parcialmente, em relação à sua pessoa, você tem essas armas para utilizar, para considerar que ele tá sendo parcial. Eu considero [Alexandre de Moraes parcial], acho que está havendo certa disruptura nisso aí. O presidente utilizou os instrumentos que tinha a sua disposição” (Hamilton Mourão, vice-presidente, dando razão a Jair Bolsonaro, que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes, alegando abuso de autoridade. Mourão havia se afastado do presidente da República durante o mandato, mas agora tenta se reaproximar porque será candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, e precisa do bolsonarismo para se eleger)