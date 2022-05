Frase do dia

“Está faltando manteiga na Holanda, tem gente brigando na fila da gasolina no interior da Inglaterra, que teve a maior inflação dos últimos 40 anos e vai ter dois dígitos já já. Eles estão indo para o inferno. Nós já saímos do inferno, conhecemos o caminho e sabemos como se sai rápido do fundo do poço” (Paulo Guedes, ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, falando sobre a falta de manteiga na Holanda, enquanto comanda a economia de um país em que a inflação está em infernais 12,1%. E no qual há falta de vários outros alimentos na mesa de milhões de famílias que vivem na extrema pobreza)