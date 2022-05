Frase do dia

“Mas tudo pode acontecer. Poderemos ter outra crise. Poderemos ter eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado, ou para o outro, a suspeição de que elas não foram limpas? Não queremos isso” (Jair Bolsonaro, presidente da República, em mais uma ameaça à democracia brasileira, desta vez na presença de empresários em São Paulo. No encontro, ele disse ainda, aos berros, que as Forças Armadas levantaram mais de 600 vulnerabilidades no processo eleitoral brasileiro, mas que o Tribunal Superior Eleitoral não aceitou as sugestões de mudanças. Ou seja, colocou a população extremista que o segue contra a Justiça do país)