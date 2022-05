Frase do dia

“Espero que o tempo passe/ E que essa merda de governo acabe/ Porque eu preciso te ver de novo/ Vamos acabar com isso/ Espero que o tempo voe/ Para que vc retorne/ Pra que eu possa te abraçar/ De novo” (Nando Reis, músico e compositor, mudando a letra de uma de suas músicas mais famosas para criticar, neste domingo, 15, Jair Bolsonaro. A nova letra foi cantada em show realizado em Brasília, a cerca de 3 quilômetros do Palácio do Alvorada. Ele, Nando Reis, ainda afirmou que o público brasiliense não merecia pronunciar o nome do atual presidente no concerto. “A gente não merece nem pronunciar. O processo é democrático, a gente vai lá [na urna] e todo mundo faz o que quer para esse Brasil”. O músico não parou por aí. Continuou dizendo que cantaria “resposta”, uma canção com “nome sugestivo”)