Frase do dia

“Nós, pessoas de bem, civis e militares, precisamos de todos para garantir a nossa liberdade. Porque os marginais do passado hoje usam de outras armas, em gabinetes com ar-condicionado, visando roubar a nossa liberdade. E começam roubando a nossa liberdade de expressão, fazendo com que eles desistam do seu propósito. Nós, Forças Armadas, nós, forças auxiliares, não deixaremos que isso aconteça” (Jair Bolsonaro, presidente da República, usando a formatura de policiais militares em São Paulo para – mais uma vez – não só atacar, mas ameaçar o Supremo Tribunal Federal. Desde que o deputado bolsonarista Daniel Silveira, seu seguidor fiel, foi condenado pela corte, o presidente retomou a série de movimentos políticos contra o poder judiciário, iniciando nova crise institucional no país)