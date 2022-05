Frase do dia

“O antibolsonarismo hoje é muito maior [que o antipetismo]. Basta pegar as pesquisas de opinião da votação do Lula. O Lula é o candidato menos rejeitado no Brasil, inclusive em São Paulo” (Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, em sabatina da Folha. Candidato ao governo paulista pelo PT, Haddad está otimista e acredita que as forças contrárias ao bolsonarismo hoje são maiores que o antipetismo, que o fizeram perder a eleição justamente para Jair Bolsonaro em 2018, quando concorreu ao Palácio do Planalto. O ex-ministro da Educação refutou o “já ganhou”, mas lidera a corrida eleitoral no Estado de São Paulo, segundo todas as pesquisas de intenção de voto)