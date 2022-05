Frase do dia

“Fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado” (Lula, ex-presidente, em entrevista à revista Time. O petista, líder da corrida eleitoral brasileira, defendeu corretamente que os dois lados – Rússia e Ucrânia – deveriam ter tentado mais negociações diplomáticas antes do início da guerra, mas errou ao equiparar os países no confronto, já que Vladimir Putin atacou primeiro, e de forma covarde, com seus poderosos mísseis, levando à morte de inúmeros civis ucranianos. O ex-presidente acabou criticado no Brasil e no exterior. Entenda os acertos e os erros de Lula na importante entrevista para a publicação norte-americana na coluna)