Frase do dia

“A Justiça Eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis. O Congresso Nacional é o guardião da democracia. Não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil” (Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, respondendo, mais uma vez, de forma fraca para a dimensão e o perigo do ataque de Jair Bolsonaro contra a democracia. O presidente da República está ameaçando o Brasil de forma gravíssima – é o primeiro chefe de estado a levantar a hipótese de suspender uma eleição inteira – e Pacheco sempre em um tom muito abaixo do necessário para defender o que há de mais importante para o país e os brasileiros. O mesmo pode ser dito em relação ao seu colega Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, que também deu resposta menor do que a desejável para o momento)