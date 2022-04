Frase do dia

“Temos um chefe do Executivo que mente” (Jair Bolsonaro, presidente da República, durante evento no Palácio do Planalto batizado de “Ato Cívico pela Liberdade de Expressão”. No importante ato falho, Bolsonaro, adepto das fake news durante toda a sua trajetória política, acabou falando uma grande verdade, já que o chefe do Executivo é ele, o presidente da República. O evento pago com o dinheiro do contribuinte – meu e seu, leitor – aconteceu em apoio ao deputado Daniel Silveira, condenado à prisão pelo Supremo, mas que acabou salvo por perdão presidencial. Bolsonaro ainda aproveitou o “ato” em que “se chamou” de mentiroso para atacar mais um ministro do STF)