Frase do dia

“Tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Edson Fachin querendo um novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me resta duas coisas: entregar as chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu não tenho alternativa” (Jair Bolsonaro, presidente da República, sugerindo novamente que descumprirá decisão do STF. Desta vez, trata-se do marco temporal para terras indígenas, ação que poderá permitir que os povos originários reivindiquem novas demarcações. Bolsonaro odeia a demarcação de terras indígenas e quer explorá-las atrás de substâncias como o nióbio – sem se importar, obviamente, com a degradação do meio ambiente)