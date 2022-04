Frase do dia

“A partir do momento em que há uma decisão inusitada neste caso concreto é preciso fazer uma avaliação se não é possível estabelecer na lei que regulamenta esse instituto o procedimento, critérios e formalidades para a concessão da graça. […] Já que foi feito o uso dele nessas circunstâncias, desperta a necessidade de se estabelecer melhores critérios para que o presidente use esse instituto” (Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, mostrando que o Congresso poderá votar mudança na lei que regulamenta o indulto – esse usado no caso de Daniel Silveira – para impedir que uma decisão semelhante possa ser tomada pela Presidência da República no futuro)