Frase do dia

“A última agora é do meu filho 04, lavando dinheiro e tendo recebido um carro de uma empresa. Se recebeu um carro, é fácil de provar, está registrado no Detran. A questão de lavar dinheiro, também é conta bancária. O moleque tem 24 anos agora, acho que ninguém conhece ele, vive com a mãe, há muito tempo está longe de mim” (Jair Bolsonaro, presidente da República, tentando mostrar distanciamento do filho Jair Renan, envolvido em suspeitas de corrupção que relacionam a utilização de uma empresa de eventos dele – o filho 04 -, um grupo empresarial do setor de mineração e o ministério do Desenvolvimento Regional. O escândalo pode ganhar proporções enormes em um ano eleitoral)