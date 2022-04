Frase do dia

“Essa outra parte, de emenda, ajuda a acalmar o Parlamento. O que eles querem, no final das contas, é mandar recursos para a sua cidade. Não tenho nada a ver com isso” (Jair Bolsonaro, presidente da República, o mesmo político que disse, em 2018, que acabaria para sempre com o “toma-lá-da-cá”. Ele nem fica vermelho ao defender o pagamento de emendas parlamentares pelo governo – mesmo que sejam do orçamento secreto e sem as identificações necessárias numa democracia – para “acalmar” deputados e senadores. A declaração foi dada ao podcast “Irmãos Dias”)