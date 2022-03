Frase do dia

“O barril sobe e a Petrobras aumenta. O barril baixa e a Petrobras não reduz o preço? É importante que a estatal recue o preço do aumento que deu porque o dólar está caindo e o barril está caindo, dois componentes que fazem parte da política de preços dos combustíveis” (Arthur Lira, presidente da Câmara, ajudando o aliado Jair Bolsonaro a fragilizar Silva e Luna, que comanda a Petrobras, mas… quebrando a cara. No mesmo dia, o Petróleo subiu novamente – agora de US$ 98 para US$ 106. O movimento confuso do deputado só revela o que está em curso: a fritura do general da estatal do petróleo)