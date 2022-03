Frase do dia

“É evidente para todos que somos radicalmente diferentes de Bolsonaro na ideologia, e não tem sentido esconder isso por diplomacia. Significa que precisamos cortar relações com o Brasil? Não. Significa que temos formas muito diferentes de ver o mundo e fazer política quanto a diversidades, consciência sobre a crise climática, direitos humanos, mas o povo brasileiro escolheu e respeitamos o povo brasileiro” (Gabriel Boric, presidente do Chile, em sua primeira coletiva para a imprensa internacional. O jovem político, mas também moderno, representa uma nova esquerda na América Latina, e sabe ser educado até com o presidente brasileiro, seu extremismo e seus muitos equívocos)