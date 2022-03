Frase do dia

“Elas são fáceis porque são pobres” (Arthur do Val, deputado estadual machista do Podemos, em uma das várias falas repulsivas sobre as mulheres ucranianas divulgadas nas redes sociais, que causaram o término de seu relacionamento – pelo Instagram – e o rompimento com Sérgio Moro, candidato à presidência pelo partido. Em meio à terrível guerra, o parlamentar se referia à beleza das ucranianas e à facilidade com que poderia “levá-las para a cama”. Como explicou recentemente o mestre Carpinejar, as mulheres bonitas sofrem mais abusos do que os homens feios. O escritor está certo)