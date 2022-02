Frase do dia

“Não podemos perder a capital. Falo com nossos defensores, homens e mulheres em todas as frentes: hoje à noite, o inimigo vai usar todas as suas forças para romper nossas defesas da maneira mais vil, dura e desumana. Vão tentar um ataque” (Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, em pronunciamento divulgado à nação nesta sexta, 25, com o intuito de motivar os militares de seu país contra os russos. Eles, os ucranianos, lutaram a noite inteira. E o dia amanheceu neste sábado, 26. E a Rússia, de Vladimir Putin, ainda não controlava Kiev)