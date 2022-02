Frase do dia

“O artigo 84 diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Com todo respeito a essa pessoa [Hamilton Mourão, vice-presidente], que falou isso, e falou mesmo, que eu vi as imagens, está falando algo que não deve. Não é de competência dela. É de competência nossa” (Jair Bolsonaro, presidente da República, desautorizando publicamente o único integrante do seu governo que fez a coisa certa: condenou o ataque da Rússia contra a Ucrânia. Bolsonaro permanece em silêncio – e, digamos assim, ensurdecedor – quando o assunto é a guerra)