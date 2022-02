Frase do dia

“Realizar eleições significa encontrar um meio não violento de solver as controvérsias. Fomentar excessos de dúvidas e crises artificiais sobre o processo eleitoral significa, a rigor, ir na contramão daquilo que assegura a democracia” (Edson Fachin, novo presidente do TSE, em mais uma direta contra Jair Bolsonaro, chefe de Estado que é uma máquina de produção de fake news contra as urnas eletrônicas. Na mesma entrevista concedida ao excelente repórter Márcio Falcão, Fachin ainda afirmou que não há dúvida de que Bolsonaro vazou dados sigilosos da Justiça Eleitoral)