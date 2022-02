Frase do dia

“Tudo isso eu acho que mais revela limitações cognitivas e baixa civilidade do que propriamente um risco real” (Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ao listar atos de Jair Bolsonaro contra a democracia brasileira nos últimos anos, incluindo a “minguada manifestação do 7 de setembro com discursos golpistas”. Na entrevista à Mariana Muniz, do Globo, Barroso ainda afirmou que o “presidente facilitou a vida das milícias digitais” no país ao vazar uma investigação.