“O centro democrático sabe que não tem dois, três ou quatro nomes. Vamos ter que convergir lá na frente. Muitos já ficaram pelo caminho muito mais rápido do que eu imaginava” (Simone Tebet, candidata à presidência pelo MDB, alfinetando colegas de centro que lançaram – com pompa – candidaturas ao planalto, mas já estão desistindo, como Rodrigo Pacheco, do PSD)